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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:35

  lloydbanksua написав:
  mustbe написав:зп приехала

По ощадному ещё нет.

то по карткам в останній роб день капає, по рахунках ж 1го?..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

акет написав:В двух аккаунтах по картам КОКО дебетовые сняли по 17 грн за смс. На этих картах смс были отключены давно, сразу при оформлении карт. Звонил на горячую линию, сказали: будут разбираться, как у меня само подключилось СМС-информирование.
Аналогічно, по депозитці загнали в мінус 17 грн за смс. Хоча пуші включені
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:45

  greenozon написав:
  lloydbanksua написав:
  mustbe написав:зп приехала

По ощадному ещё нет.

то по карткам в останній роб день капає, по рахунках ж 1го?..

По випісці показує, що теж у останній робочий день (принаймні у минулому місяці так було).
lloydbanksua
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Повідомлень: 1218
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:53

Как загнали в минус?

  Boundless написав:по депозитці загнали в мінус 17 грн за смс.


Как это видно? Где-то написано "долг"?

Потому как вроде
Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
У разі відсутності на розрахункову дату на рахунку картки суми особистих коштів для списання комісії за обслуговування неактивного рахунку, списання такої комісії Банком проводитись не буде.
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:05

Значок "минус"
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мишкиша досі нема :(
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:12

  octopus написав:
  Boundless написав:по депозитці загнали в мінус 17 грн за смс.


Как это видно? Где-то написано "долг"?

Потому как вроде
Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
У разі відсутності на розрахункову дату на рахунку картки суми особистих коштів для списання комісії за обслуговування неактивного рахунку, списання такої комісії Банком проводитись не буде.

За смс и за неактивность - это разные комиссии
vollena71
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