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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 17:35
lloydbanksua написав: mustbe написав:
зп приехала
По ощадному ещё нет.
то по карткам в останній роб день капає, по рахунках ж 1го?..
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greenozon
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:41
акет написав:В двух аккаунтах по картам КОКО дебетовые сняли по 17 грн за смс. На этих картах смс были отключены давно, сразу при оформлении карт. Звонил на горячую линию, сказали: будут разбираться, как у меня само подключилось СМС-информирование.
Аналогічно, по депозитці загнали в мінус 17 грн за смс. Хоча пуші включені
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:45
greenozon написав: lloydbanksua написав: mustbe написав:
зп приехала
По ощадному ещё нет.
то по карткам в останній роб день капає, по рахунках ж 1го?..
По випісці показує, що теж у останній робочий день (принаймні у минулому місяці так було).
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lloydbanksua
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Додано: Вів 01 лис, 2022 09:53
Boundless написав:
по депозитці загнали в мінус 17 грн за смс.
Как это видно? Где-то написано "долг"?
Потому как вроде
Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
У разі відсутності на розрахункову дату на рахунку картки суми особистих коштів для списання комісії за обслуговування неактивного рахунку, списання такої комісії Банком проводитись не буде.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:05
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Додано: Вів 01 лис, 2022 13:12
octopus написав: Boundless написав:
по депозитці загнали в мінус 17 грн за смс.
Как это видно? Где-то написано "долг"?
Потому как вроде
Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
У разі відсутності на розрахункову дату на рахунку картки суми особистих коштів для списання комісії за обслуговування неактивного рахунку, списання такої комісії Банком проводитись не буде.
За смс и за неактивность - это разные комиссии
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vollena71
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:50
В данном банке оформлены карты КОКО (кредитная, доходная и пенсионная) и сберигательный счёт. Задача была вывести денежные средства с выплаченного депозита.
С каждой карты толкнул по 3к ₴ на разные карты других банков (итого 9к ₴). Замечу, если вы толкнули на свою карту Cameleon (как пример), то другой клиент Форварда пополнить эту же карту не сможет -- будет сообщено о превышении лимита получателя. Также с каждой карты получилось сделать исходящий СЭП по 3к ₴ (итого ещё 9к ₴), счёт (IBAN) получателя может быть один.
Почему-то поддержка говорила, что бесплатный лимит на вывод 3к ₴ общий для этих двух операций. Хотя в тарифах указано, что он раздельный (как я понял).
Сделать исходящий СЭП с кредитной карты КОКО, на которой изначально не было и нет лимита, не получилось -- превыщен лимит. Оператор сообщает, что упирается влимит на снятие наличных. Лимиты типа можно изменть через чат-бот в Telegram (запрос обрабатывается до 15 минут), но такое впечатление, что работает эта функция коряво.
Тянучка с данных карт после этого всего уже не работала -- превышен лимит.
Исходящий СЭП со сберсчёта -- ещё 3к ₴. Получатель может быть тот, который указывался в СЭПах по картам.
ps В банкинге, если выбрали бесплатный лимит 3к ₴, то после ввода суммы система корректно нарисует возможную комиссию за операцию. Здесь это сделано удобно.
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Howl
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:57
Howl написав:
Исходящий СЭП со сберсчёта -- ещё 3к ₴.
ви можете відкрити собі ще 4 плюсові рахунки
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greenozon
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