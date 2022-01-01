то по карткам в останній роб день капає, по рахунках ж 1го?..
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:35
Додано: Пон 31 жов, 2022 17:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Аналогічно, по депозитці загнали в мінус 17 грн за смс. Хоча пуші включені
Додано: Пон 31 жов, 2022 17:45
Додано: Вів 01 лис, 2022 09:53
Как загнали в минус?
Как это видно? Где-то написано "долг"?
Потому как вроде
Додано: Вів 01 лис, 2022 12:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мишкиша досі нема
Додано: Вів 01 лис, 2022 13:12
За смс и за неактивность - это разные комиссии
Додано: Вів 01 лис, 2022 16:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
В данном банке оформлены карты КОКО (кредитная, доходная и пенсионная) и сберигательный счёт. Задача была вывести денежные средства с выплаченного депозита.
С каждой карты толкнул по 3к ₴ на разные карты других банков (итого 9к ₴). Замечу, если вы толкнули на свою карту Cameleon (как пример), то другой клиент Форварда пополнить эту же карту не сможет -- будет сообщено о превышении лимита получателя. Также с каждой карты получилось сделать исходящий СЭП по 3к ₴ (итого ещё 9к ₴), счёт (IBAN) получателя может быть один.
Почему-то поддержка говорила, что бесплатный лимит на вывод 3к ₴ общий для этих двух операций. Хотя в тарифах указано, что он раздельный (как я понял).
Сделать исходящий СЭП с кредитной карты КОКО, на которой изначально не было и нет лимита, не получилось -- превыщен лимит. Оператор сообщает, что упирается влимит на снятие наличных. Лимиты типа можно изменть через чат-бот в Telegram (запрос обрабатывается до 15 минут), но такое впечатление, что работает эта функция коряво.
Тянучка с данных карт после этого всего уже не работала -- превышен лимит.
Исходящий СЭП со сберсчёта -- ещё 3к ₴. Получатель может быть тот, который указывался в СЭПах по картам.
ps В банкинге, если выбрали бесплатный лимит 3к ₴, то после ввода суммы система корректно нарисует возможную комиссию за операцию. Здесь это сделано удобно.
Додано: Вів 01 лис, 2022 16:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 01 лис, 2022 20:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
greenozon, я мог бы и в отделение съездить, чтобы забрать средства с депозита. Но мне хотелось ехать туда и пытался решить вопрос удалённо. Да и опыт новых ограничений приобрёл.
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