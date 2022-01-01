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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лис, 2022 10:05
Добрий день! Підкажіть, в банку не можна зараз закрити рахунок та дебетову картку віддалено? Надіслати заяву чи ще як. Тільки відділення?
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Alex_TT
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Додано: Сер 02 лис, 2022 10:09
Alex_TT написав:
Тільки відділення?
Тільки так
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Alien
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Додано: Сер 02 лис, 2022 10:19
Howl написав:
В данном банке оформлены карты КОКО (кредитная, доходная и пенсионная) и сберигательный счёт. Задача была вывести денежные средства с выплаченного депозита.
С каждой карты толкнул по 3к ₴ на разные карты других банков (итого 9к ₴). Замечу, если вы толкнули на свою карту Cameleon (как пример), то другой клиент Форварда пополнить эту же карту не сможет -- будет сообщено о превышении лимита получателя. Также с каждой карты получилось сделать исходящий СЭП по 3к ₴ (итого ещё 9к ₴), счёт (IBAN) получателя может быть один.
Почему-то поддержка говорила, что бесплатный лимит на вывод 3к ₴ общий для этих двух операций. Хотя в тарифах указано, что он раздельный (как я понял).
Сделать исходящий СЭП с кредитной карты КОКО, на которой изначально не было и нет лимита, не получилось -- превыщен лимит. Оператор сообщает, что упирается влимит на снятие наличных. Лимиты типа можно изменть через чат-бот в Telegram (запрос обрабатывается до 15 минут), но такое впечатление, что работает эта функция коряво.
Тянучка с данных карт после этого всего уже не работала -- превышен лимит.
Исходящий СЭП со сберсчёта -- ещё 3к ₴. Получатель может быть тот, который указывался в СЭПах по картам.
ps В банкинге, если выбрали бесплатный лимит 3к ₴, то после ввода суммы система корректно нарисует возможную комиссию за операцию. Здесь это сделано удобно.
Шановний клієнте, вітаю! Хочемо розібратися в ситуації та допомогти вам вирішити питання. Надайте, будь ласка, в приватні повідомлення ваші ПІБ (повністю), ІПН та контакний номер телефону. Дякую.
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Support BForward
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Додано: Сер 02 лис, 2022 10:52
Support BForward, надіслав.
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Howl
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Додано: Сер 02 лис, 2022 13:46
акет написав:
В двух аккаунтах по картам КОКО дебетовые сняли по 17 грн за смс. На этих картах смс были отключены давно, сразу при оформлении карт. Звонил на горячую линию, сказали: будут разбираться, как у меня само подключилось СМС-информирование.
вам что то ответили, списание сторнировали или чем закончилась история?
PS: тоже оставил заявку на теплой линии, мол будут разбираться...
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Додано: Сер 02 лис, 2022 14:15
Тут можна отримати на ощадний баксовий невеликий переказ зза кордону, чи ліпше не ризиковать?
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chipmunk
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Додано: Сер 02 лис, 2022 14:18
chipmunk написав:
Тут можна отримати на ощадний баксовий невеликий переказ зза кордону, чи ліпше не ризиковать?
Краще виберіть надійніший банк,хоча як наприклад ,200 то небагато...
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Додано: Сер 02 лис, 2022 19:02
chipmunk написав:
Тут можна отримати на ощадний баксовий невеликий переказ зза кордону, чи ліпше не ризиковать?
Иногда получаю до 100 баксов на счет,вход без комиссии,отдают без проблем,но и суммы, понятно,мизерные.
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THB
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