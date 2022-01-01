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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267>

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 10:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрий день! Підкажіть, в банку не можна зараз закрити рахунок та дебетову картку віддалено? Надіслати заяву чи ще як. Тільки відділення?
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 10:09

  Alex_TT написав: Тільки відділення?
Тільки так
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 10:19

  Howl написав:В данном банке оформлены карты КОКО (кредитная, доходная и пенсионная) и сберигательный счёт. Задача была вывести денежные средства с выплаченного депозита.

С каждой карты толкнул по 3к ₴ на разные карты других банков (итого 9к ₴). Замечу, если вы толкнули на свою карту Cameleon (как пример), то другой клиент Форварда пополнить эту же карту не сможет -- будет сообщено о превышении лимита получателя. Также с каждой карты получилось сделать исходящий СЭП по 3к ₴ (итого ещё 9к ₴), счёт (IBAN) получателя может быть один.
Почему-то поддержка говорила, что бесплатный лимит на вывод 3к ₴ общий для этих двух операций. Хотя в тарифах указано, что он раздельный (как я понял).

Сделать исходящий СЭП с кредитной карты КОКО, на которой изначально не было и нет лимита, не получилось -- превыщен лимит. Оператор сообщает, что упирается влимит на снятие наличных. Лимиты типа можно изменть через чат-бот в Telegram (запрос обрабатывается до 15 минут), но такое впечатление, что работает эта функция коряво.

Тянучка с данных карт после этого всего уже не работала -- превышен лимит.
Исходящий СЭП со сберсчёта -- ещё 3к ₴. Получатель может быть тот, который указывался в СЭПах по картам.

ps В банкинге, если выбрали бесплатный лимит 3к ₴, то после ввода суммы система корректно нарисует возможную комиссию за операцию. Здесь это сделано удобно.

Шановний клієнте, вітаю! Хочемо розібратися в ситуації та допомогти вам вирішити питання. Надайте, будь ласка, в приватні повідомлення ваші ПІБ (повністю), ІПН та контакний номер телефону. Дякую.
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 10:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward, надіслав. :)
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 13:46

  акет написав:В двух аккаунтах по картам КОКО дебетовые сняли по 17 грн за смс. На этих картах смс были отключены давно, сразу при оформлении карт. Звонил на горячую линию, сказали: будут разбираться, как у меня само подключилось СМС-информирование.

вам что то ответили, списание сторнировали или чем закончилась история?
PS: тоже оставил заявку на теплой линии, мол будут разбираться...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 14:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тут можна отримати на ощадний баксовий невеликий переказ зза кордону, чи ліпше не ризиковать?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 14:18

  chipmunk написав:Тут можна отримати на ощадний баксовий невеликий переказ зза кордону, чи ліпше не ризиковать?


Краще виберіть надійніший банк,хоча як наприклад ,200 то небагато...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:02

  chipmunk написав:Тут можна отримати на ощадний баксовий невеликий переказ зза кордону, чи ліпше не ризиковать?

Иногда получаю до 100 баксов на счет,вход без комиссии,отдают без проблем,но и суммы, понятно,мизерные.
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 08:54

Гугл кошелек

Отключенно смс информирование.Обновил приложение гугл кошелек, требует для обновления карт код по смс.код не приходит.Приложение форвард не стоит, пользуюсь вэб версией л.к.Как добавить карты в гугл кошелек/pay?
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

korzviktor20, а на экране запроса кода из SMS нет опции другого способа подтверждения?
Howl
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