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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:49

Другого способа,кроме смс нет.В банке подтвердили проблему, сроков исправления не назвали.Карты другого банка работают.Походу, банк в гугле забанили))
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:44

  korzviktor20 написав:Отключенно смс информирование.Обновил приложение гугл кошелек, требует для обновления карт код по смс.код не приходит.Приложение форвард не стоит, пользуюсь вэб версией л.к.Как добавить карты в гугл кошелек/pay?

Если не приходит код - можно спросить его у горячки
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 16:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите смс и пуши в приложении по депозитке теперь платные или это ошибка в тарифах на приложении? В общих тарифах не нашёл упоминания про платные пуши.
https://monosnap.com/file/MKAuRpwQRMDJDXbo3mflEMBHDGdzM2
ShOV
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:30

  mustbe написав:
  korzviktor20 написав:Отключенно смс информирование.Обновил приложение гугл кошелек, требует для обновления карт код по смс.код не приходит.Приложение форвард не стоит, пользуюсь вэб версией л.к.Как добавить карты в гугл кошелек/pay?

Если не приходит код - можно спросить его у горячки

Спросить можно.из операторов только оператор Ольга поняла что такое лукап код и зачем он нужен.Такое впечатление, что операторов набрали с базаров и помоек.В результате 30мин переговоров, код не получен, банк его видит с 10-15 мин задержкой.Очередное издевательство над клиентами.
korzviktor20
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Повідомлень: 123
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