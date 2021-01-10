korzviktor20 написав:Отключенно смс информирование.Обновил приложение гугл кошелек, требует для обновления карт код по смс.код не приходит.Приложение форвард не стоит, пользуюсь вэб версией л.к.Как добавить карты в гугл кошелек/pay?
Если не приходит код - можно спросить его у горячки
korzviktor20 написав:Отключенно смс информирование.Обновил приложение гугл кошелек, требует для обновления карт код по смс.код не приходит.Приложение форвард не стоит, пользуюсь вэб версией л.к.Как добавить карты в гугл кошелек/pay?
Если не приходит код - можно спросить его у горячки
Спросить можно.из операторов только оператор Ольга поняла что такое лукап код и зачем он нужен.Такое впечатление, что операторов набрали с базаров и помоек.В результате 30мин переговоров, код не получен, банк его видит с 10-15 мин задержкой.Очередное издевательство над клиентами.