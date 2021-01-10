Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:49
Другого способа,кроме смс нет.В банке подтвердили проблему, сроков исправления не назвали.Карты другого банка работают.Походу, банк в гугле забанили))
korzviktor20
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:44
korzviktor20 написав:
Отключенно смс информирование.Обновил приложение гугл кошелек, требует для обновления карт код по смс.код не приходит.Приложение форвард не стоит, пользуюсь вэб версией л.к.Как добавить карты в гугл кошелек/pay?
Если не приходит код - можно спросить его у горячки
mustbe
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Додано: Суб 05 лис, 2022 16:21
Подскажите смс и пуши в приложении по депозитке теперь платные или это ошибка в тарифах на приложении? В общих тарифах не нашёл упоминания про платные пуши.
https://monosnap.com/file/MKAuRpwQRMDJDXbo3mflEMBHDGdzM2
ShOV
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Додано: Суб 05 лис, 2022 17:30
mustbe написав: korzviktor20 написав:
Отключенно смс информирование.Обновил приложение гугл кошелек, требует для обновления карт код по смс.код не приходит.Приложение форвард не стоит, пользуюсь вэб версией л.к.Как добавить карты в гугл кошелек/pay?
Если не приходит код - можно спросить его у горячки
Спросить можно.из операторов только оператор Ольга поняла что такое лукап код и зачем он нужен.Такое впечатление, что операторов набрали с базаров и помоек.В результате 30мин переговоров, код не получен, банк его видит с 10-15 мин задержкой.Очередное издевательство над клиентами.
korzviktor20
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Додано: Суб 05 лис, 2022 17:54
а 17гр при давно отключенном смс это как назвать?
v57
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Додано: Суб 05 лис, 2022 18:26
v57 написав:
а 17гр при давно отключенном смс это как назвать?
Наши специалисты работают над этим.) Получишь обратно в следующем году.может быть.
korzviktor20
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Додано: Нед 06 лис, 2022 15:20
А что там за оповещение в приложение приходило, что-то вроде 15% в гривне, 3% в долларах, я что-то подумал что это не о долгосрочных депозитах без досрочного снятия речь 😅
novosad_dmitro
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Додано: Нед 06 лис, 2022 15:57
Это кажись ощадний депозит,в Вайбер приходило оповещение до 15% в гривне, до 4% в валюте и доступ к деньгам, нигде инфы найти не смог. Видимо только в отделении.
NDV
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Додано: Нед 06 лис, 2022 16:01
NDV написав:
Это кажись ощадний депозит,в Вайбер приходило оповещение до 15% в гривне, до 4% в валюте и доступ к деньгам, нигде инфы найти не смог. Видимо только в отделении.
Плохо искали
Ощадний рахунок
ramaz
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Додано: Нед 06 лис, 2022 17:00
Форвард від ранку не приймає р2р на себе, а тепер і додаток перестав працювати.
Надійність - наше все.
042013
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