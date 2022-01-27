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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лис, 2022 07:48
upd. 04:17: Перекази провелись.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 12:25
Lost написав: акет написав:
В двух аккаунтах по картам КОКО дебетовые сняли по 17 грн за смс. На этих картах смс были отключены давно, сразу при оформлении карт. Звонил на горячую линию, сказали: будут разбираться, как у меня само подключилось СМС-информирование.
вам что то ответили, списание сторнировали или чем закончилась история?
PS: тоже оставил заявку на теплой линии, мол будут разбираться...
На быстрый ответ не сильно надеюсь, из своего опыта: в 2019г. подобный вопрос решали около 5 мес, в 2020г. около 6 мес.
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