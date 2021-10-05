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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лис, 2022 07:48
upd. 04:17: Перекази провелись.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 12:25
Lost написав: акет написав:
В двух аккаунтах по картам КОКО дебетовые сняли по 17 грн за смс. На этих картах смс были отключены давно, сразу при оформлении карт. Звонил на горячую линию, сказали: будут разбираться, как у меня само подключилось СМС-информирование.
вам что то ответили, списание сторнировали или чем закончилась история?
PS: тоже оставил заявку на теплой линии, мол будут разбираться...
На быстрый ответ не сильно надеюсь, из своего опыта: в 2019г. подобный вопрос решали около 5 мес, в 2020г. около 6 мес.
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акет
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Додано: Пон 07 лис, 2022 15:06
Проблемы с привязкой карты к гугл пей продолжились и в понедельник.Поддержка о проблеме знает, сделать ничего не может.Сроков решения нет
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korzviktor20
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Додано: Пон 07 лис, 2022 21:40
Чергове дно від скунсу, з КОКО (дебет) перераховуються 3000 грн на картку Приватбанку, на картку отримувача не зараховуються, чисельні дзвінки на гарячу лінію - "чекайте в продовж 3 банківських днів", після - "нам потрібно 3 дні на вияснення", через три дні гроші зараховуються на іншу картку відправника ТОГО Ж скунса, минус 17 грн за їх героїчну банківську діяльність.
Гарячка - пишіть (якщо хочете) скаргу у відділені...
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VASH
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1
Додано: Пон 07 лис, 2022 21:44
VASH написав:Чергове дно від скунсу, з КОКО (дебет) перераховуються 3000 грн на картку Приватбанку, на картку отримувача не зараховуються, чисельні дзвінки на гарячу лінію - "чекайте в продовж 3 банківських днів", після - "нам потрібно 3 дні на вияснення", через три дні гроші зараховуються на іншу картку відправника ТОГО Ж скунса, минус 17 грн за їх героїчну банківську діяльність.
Гарячка - пишіть (якщо хочете) скаргу у відділені...
17 грн - це скоріш за все плата за смс-інформування
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Boundless
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Додано: Вів 08 лис, 2022 00:21
ramaz
Так это на остаток на карте как платили так и платят, только подняли планку до 300к что ли?
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NDV
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Додано: Вів 08 лис, 2022 08:18
NDV написав:ramaz
Так это на остаток на карте как платили так и платят, только подняли планку до 300к что ли?
Это не карта, а сберегательный счет
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ramaz
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