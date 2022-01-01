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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 07:48

upd. 04:17: Перекази провелись.
042013
 
Повідомлень: 125
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Подякував: 65 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 12:25

  Lost написав:
  акет написав:В двух аккаунтах по картам КОКО дебетовые сняли по 17 грн за смс. На этих картах смс были отключены давно, сразу при оформлении карт. Звонил на горячую линию, сказали: будут разбираться, как у меня само подключилось СМС-информирование.

вам что то ответили, списание сторнировали или чем закончилась история?
PS: тоже оставил заявку на теплой линии, мол будут разбираться...

На быстрый ответ не сильно надеюсь, из своего опыта: в 2019г. подобный вопрос решали около 5 мес, в 2020г. около 6 мес.
акет
 
Повідомлень: 231
З нами з: 12.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:06

Google pay

Проблемы с привязкой карты к гугл пей продолжились и в понедельник.Поддержка о проблеме знает, сделать ничего не может.Сроков решения нет
korzviktor20
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Повідомлень: 125
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Чергове дно від скунсу, з КОКО (дебет) перераховуються 3000 грн на картку Приватбанку, на картку отримувача не зараховуються, чисельні дзвінки на гарячу лінію - "чекайте в продовж 3 банківських днів", після - "нам потрібно 3 дні на вияснення", через три дні гроші зараховуються на іншу картку відправника ТОГО Ж скунса, минус 17 грн за їх героїчну банківську діяльність.
Гарячка - пишіть (якщо хочете) скаргу у відділені...
VASH
 
Повідомлень: 538
З нами з: 26.10.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

VASH написав:Чергове дно від скунсу, з КОКО (дебет) перераховуються 3000 грн на картку Приватбанку, на картку отримувача не зараховуються, чисельні дзвінки на гарячу лінію - "чекайте в продовж 3 банківських днів", після - "нам потрібно 3 дні на вияснення", через три дні гроші зараховуються на іншу картку відправника ТОГО Ж скунса, минус 17 грн за їх героїчну банківську діяльність.
Гарячка - пишіть (якщо хочете) скаргу у відділені...
17 грн - це скоріш за все плата за смс-інформування
Boundless
 
Повідомлень: 2007
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Подякував: 88 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 00:21

ramaz

Так это на остаток на карте как платили так и платят, только подняли планку до 300к что ли?
NDV
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Повідомлень: 170
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 08:18

  NDV написав:ramaz

Так это на остаток на карте как платили так и платят, только подняли планку до 300к что ли?

Это не карта, а сберегательный счет
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

...в пятницу сделал платеж на карту Коко, уже 4 сутки денег на карте нет. Обещали за 3 рабочих дня....пусто!
abc111
 
Повідомлень: 2498
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:31

abc111
Откуда отправляли?
Vorlon
 
Повідомлень: 10430
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