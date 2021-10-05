Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лис, 2022 22:15
Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що з 6 грудня 2022 року набувають чинності зміни до тарифів по карткових продуктах: по картковому продукту "КОКО КАРД" (дебетова) змінюється розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на рахунку.
https://forward-bank.com/press-center/publications/2022/informatsiya-shchodo-zmin-tarifiv-po-kartkovim-produktam/
Я правильно понимаю, что по KOKO КАРД (для виплат)_Mastercard_bordo теперь
7. Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку річних - 0%
Зато нет лимитов на перевод на любую карту или счет в Украине ...
См. стр. 31 новых тарифов
https://forward-bank.com/cards/about/documents/2022/11/taryf_cards.pdf
octopus
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Додано: Сер 09 лис, 2022 23:24
octopus написав:
Зато нет лимитов на перевод на любую карту или счет в Украине ...
Лимиты не в тарифах прописываются.
Howl
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