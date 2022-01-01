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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 266267268269

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:15

Новости

Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що з 6 грудня 2022 року набувають чинності зміни до тарифів по карткових продуктах: по картковому продукту "КОКО КАРД" (дебетова) змінюється розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на рахунку.

https://forward-bank.com/press-center/publications/2022/informatsiya-shchodo-zmin-tarifiv-po-kartkovim-produktam/

Я правильно понимаю, что по KOKO КАРД (для виплат)_Mastercard_bordo теперь
7. Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку річних - 0%
Зато нет лимитов на перевод на любую карту или счет в Украине ...

См. стр. 31 новых тарифов
https://forward-bank.com/cards/about/documents/2022/11/taryf_cards.pdf
octopus
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  octopus написав:Зато нет лимитов на перевод на любую карту или счет в Украине ...
Лимиты не в тарифах прописываются.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 07:57

  abc111 написав:...в пятницу сделал платеж на карту Коко, уже 4 сутки денег на карте нет. Обещали за 3 рабочих дня....пусто!


....на календаре уже Четверг....денег на картку НЕТ.
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

с входом в иб ни у кого нет проблем? хром выкидывает предупреждение и не пускает
alkhimik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

приколисты блин. подняли они процент для сумм выше 15К на кокошке.
зачем нужны их проценты если ввели зверские лимиты на выход да еще и процент за банкоматы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:47

  mephala написав:приколисты блин. подняли они процент для сумм выше 15К на кокошке.
зачем нужны их проценты если ввели зверские лимиты на выход да еще и процент за банкоматы.

Это одно и другое, зачем их 12% на карте, когда уже достаточно давно есть ощадный с 15%.
lloydbanksua
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