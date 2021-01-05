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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:13

  практик написав:когда уже достаточно давно есть ощадный с 15%.

А о каком ощадном идет речь?[/quote]
Об этом
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

В интернете говорят о письме НБУ №20-0006/78284 от 10 ноября.В этом письме банкам Украины предлагается подготовиться к длительным блэкаутам.Закупить дизеля, топливо, прочее.Также банкам предлагается ограничить все выплаты наличных и переводы с счетов/ карт 10к.гривен в день."банка" форвард в перечне нет, он похоже уже не входит в перечень банков.обсуждаем дальше депозиты в этом банке, с плюсами и минусами))
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:02

Форвард уже давно не банк. Он держится только на скотских ограничительных тарифах. Как только их отменить, дни его будут сочтены.
Порт
 
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  #<1 ... 267268269270
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