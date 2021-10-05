А о каком ощадном идет речь?[/quote]
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:13
А о каком ощадном идет речь?[/quote]
Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
В интернете говорят о письме НБУ №20-0006/78284 от 10 ноября.В этом письме банкам Украины предлагается подготовиться к длительным блэкаутам.Закупить дизеля, топливо, прочее.Также банкам предлагается ограничить все выплаты наличных и переводы с счетов/ карт 10к.гривен в день."банка" форвард в перечне нет, он похоже уже не входит в перечень банков.обсуждаем дальше депозиты в этом банке, с плюсами и минусами))
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:02
Форвард уже давно не банк. Он держится только на скотских ограничительных тарифах. Как только их отменить, дни его будут сочтены.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:45
Якби ви трошки спробували розiбратись у тому стосовно яких саме банкiв стосувався лист НБУ, то може б взнали що там мова йшла про "системно-важливi банки". Такi банки визначаються НБУ за його методикою. Та до таких банкiв Форвард як i ще кiлька десяткiв банкiв БСУ - просто не входять. Тому зради тут шукати не варто
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так никакой зрады.просто решаю для себя загадку, если в приличных банках будут ограничения по выдаче гривен, включая депозиты.Сколько знатный "банк" Форвард отвалит пересичному...в день..
Додано: Суб 12 лис, 2022 14:23
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