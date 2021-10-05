В интернете говорят о письме НБУ №20-0006/78284 от 10 ноября.В этом письме банкам Украины предлагается подготовиться к длительным блэкаутам.Закупить дизеля, топливо, прочее.Также банкам предлагается ограничить все выплаты наличных и переводы с счетов/ карт 10к.гривен в день."банка" форвард в перечне нет, он похоже уже не входит в перечень банков.обсуждаем дальше депозиты в этом банке, с плюсами и минусами))
korzviktor20 написав:В интернете говорят о письме НБУ №20-0006/78284 от 10 ноября.В этом письме банкам Украины предлагается подготовиться к длительным блэкаутам.Закупить дизеля, топливо, прочее.Также банкам предлагается ограничить все выплаты наличных и переводы с счетов/ карт 10к.гривен в день."банка" форвард в перечне нет, он похоже уже не входит в перечень банков.обсуждаем дальше депозиты в этом банке, с плюсами и минусами))
Якби ви трошки спробували розiбратись у тому стосовно яких саме банкiв стосувався лист НБУ, то може б взнали що там мова йшла про "системно-важливi банки". Такi банки визначаються НБУ за його методикою. Та до таких банкiв Форвард як i ще кiлька десяткiв банкiв БСУ - просто не входять. Тому зради тут шукати не варто
korzviktor20 написав:Так никакой зрады.просто решаю для себя загадку, если в приличных банках будут ограничения по выдаче гривен, включая депозиты.Сколько знатный "банк" Форвард отвалит пересичному...в день..
почитайте гілку банку, писали що банк віддає 100к із депозитних на день
korzviktor20 написав:Так никакой зрады.просто решаю для себя загадку, если в приличных банках будут ограничения по выдаче гривен, включая депозиты.Сколько знатный "банк" Форвард отвалит пересичному...в день..
почитайте гілку банку, писали що банк віддає 100к із депозитних на день
korzviktor20 написав:Так никакой зрады.просто решаю для себя загадку, если в приличных банках будут ограничения по выдаче гривен, включая депозиты.Сколько знатный "банк" Форвард отвалит пересичному...в день..
почитайте гілку банку, писали що банк віддає 100к із депозитних на день