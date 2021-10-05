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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:13

  практик написав:когда уже достаточно давно есть ощадный с 15%.

А о каком ощадном идет речь?[/quote]
Об этом
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

В интернете говорят о письме НБУ №20-0006/78284 от 10 ноября.В этом письме банкам Украины предлагается подготовиться к длительным блэкаутам.Закупить дизеля, топливо, прочее.Также банкам предлагается ограничить все выплаты наличных и переводы с счетов/ карт 10к.гривен в день."банка" форвард в перечне нет, он похоже уже не входит в перечень банков.обсуждаем дальше депозиты в этом банке, с плюсами и минусами))
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:02

Форвард уже давно не банк. Он держится только на скотских ограничительных тарифах. Как только их отменить, дни его будут сочтены.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:45

  korzviktor20 написав:В интернете говорят о письме НБУ №20-0006/78284 от 10 ноября.В этом письме банкам Украины предлагается подготовиться к длительным блэкаутам.Закупить дизеля, топливо, прочее.Также банкам предлагается ограничить все выплаты наличных и переводы с счетов/ карт 10к.гривен в день."банка" форвард в перечне нет, он похоже уже не входит в перечень банков.обсуждаем дальше депозиты в этом банке, с плюсами и минусами))

Якби ви трошки спробували розiбратись у тому стосовно яких саме банкiв стосувався лист НБУ, то може б взнали що там мова йшла про "системно-важливi банки". Такi банки визначаються НБУ за його методикою. Та до таких банкiв Форвард як i ще кiлька десяткiв банкiв БСУ - просто не входять. Тому зради тут шукати не варто
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так никакой зрады.просто решаю для себя загадку, если в приличных банках будут ограничения по выдаче гривен, включая депозиты.Сколько знатный "банк" Форвард отвалит пересичному...в день..
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 14:23

  korzviktor20 написав:Так никакой зрады.просто решаю для себя загадку, если в приличных банках будут ограничения по выдаче гривен, включая депозиты.Сколько знатный "банк" Форвард отвалит пересичному...в день..

почитайте гілку банку, писали що банк віддає 100к із депозитних на день
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 14:07

  greenozon написав:
  korzviktor20 написав:Так никакой зрады.просто решаю для себя загадку, если в приличных банках будут ограничения по выдаче гривен, включая депозиты.Сколько знатный "банк" Форвард отвалит пересичному...в день..

почитайте гілку банку, писали що банк віддає 100к із депозитних на день

Ты говоришь за "вчера", а я за "завтра"..
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 14:24

  korzviktor20 написав:
  greenozon написав:
  korzviktor20 написав:Так никакой зрады.просто решаю для себя загадку, если в приличных банках будут ограничения по выдаче гривен, включая депозиты.Сколько знатный "банк" Форвард отвалит пересичному...в день..

почитайте гілку банку, писали що банк віддає 100к із депозитних на день

Ты говоришь за "вчера", а я за "завтра"..

Во вторник буду снимать депо - отпишусь.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 14:32

  lloydbanksua написав:Во вторник буду снимать депо - отпишусь.

Сегодня выдали 100к по окончанию депозита.
lloydbanksua
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