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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лис, 2022 17:49
korzviktor20 написав: lloydbanksua написав: lloydbanksua написав:
Во вторник буду снимать депо - отпишусь.
Сегодня выдали 100к по окончанию депозита.
Поздравляю.Депозит годовой?
С чем поздравляете? Нет, полугодовой.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 18:10
Ну раз полугодовой, значит согласно курсу минфина вы просто ничего не заработали.Просто помогли скунсу)
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:47
Порт написав:
Форвард уже давно не банк. Он держится только на скотских ограничительных тарифах. Как только их отменить, дни его будут сочтены.
Это уже шестая волна похорон банка пошла начиная с 24.02
?
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