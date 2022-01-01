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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 17:49

  korzviktor20 написав:
  lloydbanksua написав:
  lloydbanksua написав:Во вторник буду снимать депо - отпишусь.

Сегодня выдали 100к по окончанию депозита.

Поздравляю.Депозит годовой?

С чем поздравляете? Нет, полугодовой.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:10

Ну раз полугодовой, значит согласно курсу минфина вы просто ничего не заработали.Просто помогли скунсу)
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:47

  Порт написав:Форвард уже давно не банк. Он держится только на скотских ограничительных тарифах. Как только их отменить, дни его будут сочтены.

Это уже шестая волна похорон банка пошла начиная с 24.02 :mrgreen: ?
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