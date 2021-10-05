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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 17:49

  korzviktor20 написав:
  lloydbanksua написав:
  lloydbanksua написав:Во вторник буду снимать депо - отпишусь.

Сегодня выдали 100к по окончанию депозита.

Поздравляю.Депозит годовой?

С чем поздравляете? Нет, полугодовой.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:10

Ну раз полугодовой, значит согласно курсу минфина вы просто ничего не заработали.Просто помогли скунсу)
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:47

  Порт написав:Форвард уже давно не банк. Он держится только на скотских ограничительных тарифах. Как только их отменить, дни его будут сочтены.

Это уже шестая волна похорон банка пошла начиная с 24.02 :mrgreen: ?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:01

Среди нас есть "счастливые" обладатели карты "Банк в кармане Gold по инициативе банка" (некоторое время назад Форвард раздавал такие за никому неизвестные заслуги)? Вам удаётся стянуть с неё р2р-перевод хоть каким-нибудь сервисом? Пробовал Альфой, ПУМБом, Альянсом. Одни только ошибки. Если у вас тоже такое было и удалось побороть, расскажите, как удалось?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

candidat, мне не удавалось стянуть с кредитной КОКО, на которой не было кредитного лимита. Вопрос решился обращением в контакт-центр, они передали запрос далее на проверку каких-то лимитов по карте (я их изменял, а результата не было). Как вариант, проверь наличие лимита на снятие наличных (этот лимит можешь участвовать в ограничении).
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:51

  Howl написав:candidat, мне не удавалось стянуть с кредитной КОКО, на которой не было кредитного лимита. Вопрос решился обращением в контакт-центр, они передали запрос далее на проверку каких-то лимитов по карте (я их изменял, а результата не было). Как вариант, проверь наличие лимита на снятие наличных (этот лимит можешь участвовать в ограничении).

У горячей линии классическое "все ..., а они д'Артаньяны". Позвонил. Даже и не думали разбираться. Мол, это все сервисы других банков виноваты, а с нашими карточками всё нормально, отправляйте нашим сервисом.
Сервисом Форварда таки толкается, и перевод доходит. Если бы дело было в лимите, разве бы пропускало это толкание? Ситуация такая, что толкается нормально, а вот стянуть сервисом другого банка не выходит.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  candidat написав:Если бы дело было в лимите, разве бы пропускало это толкание?
Со слов поддержки не должно, но у всё успешно толкнулось. Я настоял на своём и заявку зафиксировали, заработало.
Howl
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