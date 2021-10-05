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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лис, 2022 17:49
korzviktor20 написав: lloydbanksua написав: lloydbanksua написав:
Во вторник буду снимать депо - отпишусь.
Сегодня выдали 100к по окончанию депозита.
Поздравляю.Депозит годовой?
С чем поздравляете? Нет, полугодовой.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 15 лис, 2022 18:10
Ну раз полугодовой, значит согласно курсу минфина вы просто ничего не заработали.Просто помогли скунсу)
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:47
Порт написав:
Форвард уже давно не банк. Он держится только на скотских ограничительных тарифах. Как только их отменить, дни его будут сочтены.
Это уже шестая волна похорон банка пошла начиная с 24.02
?
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:01
Среди нас есть "счастливые" обладатели карты "Банк в кармане Gold по инициативе банка" (некоторое время назад Форвард раздавал такие за никому неизвестные заслуги)? Вам удаётся стянуть с неё р2р-перевод хоть каким-нибудь сервисом? Пробовал Альфой, ПУМБом, Альянсом. Одни только ошибки. Если у вас тоже такое было и удалось побороть, расскажите, как удалось?
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candidat
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:25
candidat, мне не удавалось стянуть с кредитной КОКО, на которой не было кредитного лимита. Вопрос решился обращением в контакт-центр, они передали запрос далее на проверку каких-то лимитов по карте (я их изменял, а результата не было). Как вариант, проверь наличие лимита на снятие наличных (этот лимит можешь участвовать в ограничении).
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Howl
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:51
Howl написав:candidat
, мне не удавалось стянуть с кредитной КОКО, на которой не было кредитного лимита. Вопрос решился обращением в контакт-центр, они передали запрос далее на проверку каких-то лимитов по карте (я их изменял, а результата не было). Как вариант, проверь наличие лимита на снятие наличных (этот лимит можешь участвовать в ограничении).
У горячей линии классическое "все ..., а они д'Артаньяны". Позвонил. Даже и не думали разбираться. Мол, это все сервисы других банков виноваты, а с нашими карточками всё нормально, отправляйте нашим сервисом.
Сервисом Форварда таки толкается, и перевод доходит. Если бы дело было в лимите, разве бы пропускало это толкание? Ситуация такая, что толкается нормально, а вот стянуть сервисом другого банка не выходит.
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candidat
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:59
candidat написав:
Если бы дело было в лимите, разве бы пропускало это толкание?
Со слов поддержки не должно, но у всё успешно толкнулось. Я настоял на своём и заявку зафиксировали, заработало.
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