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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 10:26

Только лечебное голодание поможет "банку" Форвард услышать клиентов.Пока есть люди, которые терпят все эти извращения со стороны "банки" это все и дальше будет продолжаться.Фантазия там богатая, люди умелые..
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

vadimoff_smart, а не проверяли лимит на снятие наличных?
Его можно уточнить через чат-бот или в контакт-центре.

ps Если приходил PUSH о зачислении средств на карту, то средства можно снимать. Иначе при снятии будет рисовать об отсутствии средств на карте, а не превышение лимита.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:25

  Howl написав:vadimoff_smart, а не проверяли лимит на снятие наличных?
Его можно уточнить через чат-бот или в контакт-центре.

ps Если приходил PUSH о зачислении средств на карту, то средства можно снимать. Иначе при снятии будет рисовать об отсутствии средств на карте, а не превышение лимита.

Я теж так вважав як ви пишете. В мене були i пуш, i я вважав що з "ощадного" всерединi банку кошти мали б зараховуватись миттєво - яке там ще у бiса може бути проведення по рахунку? Бiльше того через кiлька секунд пiсля того як по банкомату було повiдомлення про "перевищення лiмiту" - по р2р сума потягнулась додатком iншого банку без проблем. I рiч у тiм що такий випадок у мене не був поодиноким - у пiдсумку мав 3 таких випадки - перший я проiгнорував, пiсля другого звернувся на гарячку i вони навiть створили заявку на свою технiчну службу для перевiрки якихось персональних лiмiтiв по конкретнiй картцi, а вже пiсля третього коли я почав прямо питати WTF i що там з внутрiшньою перевiркою - мене повiдомили, що пiсля другого випадку намагались до мене зателефонувати а я нiбито не пiдняв слухавку (зручно правда :)), а менi якраз хотiли повiдомити що з карткою усе гаразд, а проблема була саме у непроведеннi по картковому рахунку суму потягнуту з ощадного i що цей процес може бути i миттєвим а може i тягнутись зо 2 години. З тих пiр з КоКо кард готiвку не знiмаю
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:i я вважав що з "ощадного" всерединi банку кошти мали б зараховуватись миттєво - яке там ще у бiса може бути проведення по рахунку?

ну є ж сінхра між рахунком і карткою, і вона працює в оба кінця
а іноді АБС і кардпроцесінг у Скунса просто... відпочивають :)
Amethyst
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  #<1 ... 269270271272
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