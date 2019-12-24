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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лис, 2022 10:26
Только лечебное голодание поможет "банку" Форвард услышать клиентов.Пока есть люди, которые терпят все эти извращения со стороны "банки" это все и дальше будет продолжаться.Фантазия там богатая, люди умелые..
Додано: Нед 20 лис, 2022 19:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
vadimoff_smart, а не проверяли лимит на снятие наличных?
Его можно уточнить через чат-бот или в контакт-центре.
ps Если приходил PUSH о зачислении средств на карту, то средства можно снимать. Иначе при снятии будет рисовать об отсутствии средств на карте, а не превышение лимита.
Додано: Нед 20 лис, 2022 19:25
Я теж так вважав як ви пишете. В мене були i пуш, i я вважав що з "ощадного" всерединi банку кошти мали б зараховуватись миттєво - яке там ще у бiса може бути проведення по рахунку? Бiльше того через кiлька секунд пiсля того як по банкомату було повiдомлення про "перевищення лiмiту" - по р2р сума потягнулась додатком iншого банку без проблем. I рiч у тiм що такий випадок у мене не був поодиноким - у пiдсумку мав 3 таких випадки - перший я проiгнорував, пiсля другого звернувся на гарячку i вони навiть створили заявку на свою технiчну службу для перевiрки якихось персональних лiмiтiв по конкретнiй картцi, а вже пiсля третього коли я почав прямо питати WTF i що там з внутрiшньою перевiркою - мене повiдомили, що пiсля другого випадку намагались до мене зателефонувати а я нiбито не пiдняв слухавку (зручно правда ), а менi якраз хотiли повiдомити що з карткою усе гаразд, а проблема була саме у непроведеннi по картковому рахунку суму потягнуту з ощадного i що цей процес може бути i миттєвим а може i тягнутись зо 2 години. З тих пiр з КоКо кард готiвку не знiмаю
Додано: Нед 20 лис, 2022 19:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Нед 20 лис, 2022 20:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Alien, я писав відповідно до своєї практиці й відповідь представника "нібито кошти ще не надійшли" зміг спростувати -- створили заявку й усе стало працювати добре
Додано: Суб 26 лис, 2022 09:57
Форвард
А почему никто не пишет, как все отделения по крупным городам закрылись? Ау депозитчики...
Додано: Суб 26 лис, 2022 10:45
Додано: Суб 26 лис, 2022 11:02
Додано: Суб 26 лис, 2022 11:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
В Києві два лишилось, вчора ходив до них
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