RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 10:26

Только лечебное голодание поможет "банку" Форвард услышать клиентов.Пока есть люди, которые терпят все эти извращения со стороны "банки" это все и дальше будет продолжаться.Фантазия там богатая, люди умелые..
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

vadimoff_smart, а не проверяли лимит на снятие наличных?
Его можно уточнить через чат-бот или в контакт-центре.

ps Если приходил PUSH о зачислении средств на карту, то средства можно снимать. Иначе при снятии будет рисовать об отсутствии средств на карте, а не превышение лимита.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5010
З нами з: 08.03.18
Подякував: 510 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:25

  Howl написав:vadimoff_smart, а не проверяли лимит на снятие наличных?
Его можно уточнить через чат-бот или в контакт-центре.

ps Если приходил PUSH о зачислении средств на карту, то средства можно снимать. Иначе при снятии будет рисовать об отсутствии средств на карте, а не превышение лимита.

Я теж так вважав як ви пишете. В мене були i пуш, i я вважав що з "ощадного" всерединi банку кошти мали б зараховуватись миттєво - яке там ще у бiса може бути проведення по рахунку? Бiльше того через кiлька секунд пiсля того як по банкомату було повiдомлення про "перевищення лiмiту" - по р2р сума потягнулась додатком iншого банку без проблем. I рiч у тiм що такий випадок у мене не був поодиноким - у пiдсумку мав 3 таких випадки - перший я проiгнорував, пiсля другого звернувся на гарячку i вони навiть створили заявку на свою технiчну службу для перевiрки якихось персональних лiмiтiв по конкретнiй картцi, а вже пiсля третього коли я почав прямо питати WTF i що там з внутрiшньою перевiркою - мене повiдомили, що пiсля другого випадку намагались до мене зателефонувати а я нiбито не пiдняв слухавку (зручно правда :)), а менi якраз хотiли повiдомити що з карткою усе гаразд, а проблема була саме у непроведеннi по картковому рахунку суму потягнуту з ощадного i що цей процес може бути i миттєвим а може i тягнутись зо 2 години. З тих пiр з КоКо кард готiвку не знiмаю
Alien
 
Повідомлень: 904
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:i я вважав що з "ощадного" всерединi банку кошти мали б зараховуватись миттєво - яке там ще у бiса може бути проведення по рахунку?

ну є ж сінхра між рахунком і карткою, і вона працює в оба кінця
а іноді АБС і кардпроцесінг у Скунса просто... відпочивають :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3368
З нами з: 05.05.21
Подякував: 212 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Alien, я писав відповідно до своєї практиці й відповідь представника "нібито кошти ще не надійшли" зміг спростувати -- створили заявку й усе стало працювати добре :)
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5010
З нами з: 08.03.18
Подякував: 510 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 09:57

Форвард

А почему никто не пишет, как все отделения по крупным городам закрылись? Ау депозитчики...
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 10:45

  korzviktor20 написав:А почему никто не пишет, как все отделения по крупным городам закрылись? Ау депозитчики...

Так еще в марте же...
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5427
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1304 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 11:02

  Ромасик написав:
  korzviktor20 написав:А почему никто не пишет, как все отделения по крупным городам закрылись? Ау депозитчики...

Так еще в марте же...

В Одессе, Киеве работали))Даже в боте телеграм почему то "новыни" нет...
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 11:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

В Києві два лишилось, вчора ходив до них
chipmunk
 
Повідомлень: 8957
З нами з: 15.04.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 11:08

  chipmunk написав:В Києві два лишилось, вчора ходив до них

Какие?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5427
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1304 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 270271272273>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 100, 101, 102
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1015 184054
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лис, 2022 10:49
Ромасик
Альфа-Банк 1 ... 550, 551, 552
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5515 2285716
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 лис, 2022 22:16
Howl
Банк Альянс 1 ... 42, 43, 44
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
438 286609
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 лис, 2022 18:54
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3698)
26.11.2022 11:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.