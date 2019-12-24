Додано: Нед 20 лис, 2022 19:25

Howl написав: vadimoff_smart, а не проверяли лимит на снятие наличных?

Его можно уточнить через чат-бот или в контакт-центре.



ps Если приходил PUSH о зачислении средств на карту, то средства можно снимать. Иначе при снятии будет рисовать об отсутствии средств на карте, а не превышение лимита. , а не проверяли лимит на снятие наличных?Его можно уточнить через чат-бот или в контакт-центре.ps Если приходил PUSH о зачислении средств на карту, то средства можно снимать. Иначе при снятии будет рисовать об отсутствии средств на карте, а не превышение лимита.

Я теж так вважав як ви пишете. В мене були i пуш, i я вважав що з "ощадного" всерединi банку кошти мали б зараховуватись миттєво - яке там ще у бiса може бути проведення по рахунку? Бiльше того через кiлька секунд пiсля того як по банкомату було повiдомлення про "перевищення лiмiту" - по р2р сума потягнулась додатком iншого банку без проблем. I рiч у тiм що такий випадок у мене не був поодиноким - у пiдсумку мав 3 таких випадки - перший я проiгнорував, пiсля другого звернувся на гарячку i вони навiть створили заявку на свою технiчну службу для перевiрки якихось персональних лiмiтiв по конкретнiй картцi, а вже пiсля третього коли я почав прямо питати WTF i що там з внутрiшньою перевiркою - мене повiдомили, що пiсля другого випадку намагались до мене зателефонувати а я нiбито не пiдняв слухавку (зручно правда), а менi якраз хотiли повiдомити що з карткою усе гаразд, а проблема була саме у непроведеннi по картковому рахунку суму потягнуту з ощадного i що цей процес може бути i миттєвим а може i тягнутись зо 2 години. З тих пiр з КоКо кард готiвку не знiмаю