Отделения работали. Вы же все свои депо еще в марте повыносили чего так контролируете работу отделений?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лис, 2022 11:09
Отделения работали. Вы же все свои депо еще в марте повыносили чего так контролируете работу отделений?
Додано: Суб 26 лис, 2022 11:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
На Спаській і Саксаганського
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