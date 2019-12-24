Отделения работали. Вы же все свои депо еще в марте повыносили чего так контролируете работу отделений?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лис, 2022 11:09
Отделения работали. Вы же все свои депо еще в марте повыносили чего так контролируете работу отделений?
Додано: Суб 26 лис, 2022 11:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
На Спаській і Саксаганського
Додано: Суб 26 лис, 2022 13:33
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У меня в этой банке никогда не было депозитов.и не будет, как и кредитов.Есть текущий счет и две дебетные карты.Не люблю не завершенных дел...
Додано: Суб 26 лис, 2022 14:10
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