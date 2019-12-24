Отделения работали. Вы же все свои депо еще в марте повыносили чего так контролируете работу отделений?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лис, 2022 11:09
Отделения работали. Вы же все свои депо еще в марте повыносили чего так контролируете работу отделений?
Додано: Суб 26 лис, 2022 11:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
На Спаській і Саксаганського
Додано: Суб 26 лис, 2022 13:33
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У меня в этой банке никогда не было депозитов.и не будет, как и кредитов.Есть текущий счет и две дебетные карты.Не люблю не завершенных дел...
Додано: Суб 26 лис, 2022 14:10
Додано: Суб 26 лис, 2022 22:08
Почему за 9 мес не завершили? [/quote]
А это вы для кого интересуетесь? И при чем тут 9месяцев.Давно было понятно и известно что это за яма Форвард "банк"
Додано: Нед 27 лис, 2022 00:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
там маркер
Додано: Нед 27 лис, 2022 00:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
У кого есть активный кредитный лимит - сегодня субботу оплаты проходили у вас?
Кейс - лимит активный , но при попытке оплаты пишет , что недостаточно средств. Хотя в эту пятницу и все предыдущие дни на протяжении двух месяцев активно пользовался лимитов.
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