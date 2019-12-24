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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 11:09

  korzviktor20 написав:
  Ромасик написав:
  korzviktor20 написав:А почему никто не пишет, как все отделения по крупным городам закрылись? Ау депозитчики...

Так еще в марте же...

В Одессе, Киеве работали))Даже в боте телеграм почему то "новыни" нет...

Отделения работали. Вы же все свои депо еще в марте повыносили :?: чего так контролируете работу отделений?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 11:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

На Спаській і Саксаганського
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:33

[/quote]
У меня в этой банке никогда не было депозитов.и не будет, как и кредитов.Есть текущий счет и две дебетные карты.Не люблю не завершенных дел...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 14:10

  korzviktor20 написав:

У меня в этой банке никогда не было депозитов.и не будет, как и кредитов.Есть текущий счет и две дебетные карты.Не люблю не завершенных дел...[/quote]
Почему за 9 мес не завершили? :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 22:08

  Ромасик написав:
  korzviktor20 написав:

У меня в этой банке никогда не было депозитов.и не будет, как и кредитов.Есть текущий счет и две дебетные карты.Не люблю не завершенных дел...

Почему за 9 мес не завершили? :lol:[/quote]
А это вы для кого интересуетесь? И при чем тут 9месяцев.Давно было понятно и известно что это за яма Форвард "банк"
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 00:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  korzviktor20 написав:Давно было понятно и известно что это за яма Форвард "банк"
там маркер :D https://www.msp.gov.ua/content/koshelen ... ovich.html трудился, форумчанин memberlist.php?mode=viewprofile&u=44832
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 00:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

У кого есть активный кредитный лимит - сегодня субботу оплаты проходили у вас?

Кейс - лимит активный , но при попытке оплаты пишет , что недостаточно средств. Хотя в эту пятницу и все предыдущие дни на протяжении двух месяцев активно пользовался лимитов.
STIGA
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 01:48

  STIGA написав:У кого есть активный кредитный лимит - сегодня субботу оплаты проходили у вас?

Кейс - лимит активный , но при попытке оплаты пишет , что недостаточно средств. Хотя в эту пятницу и все предыдущие дни на протяжении двух месяцев активно пользовался лимитов.

Ще в п'ятницю ввечері не пройшло аналогічно
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 09:25

wolt450 ну це ж Скунсбанк..." надійний" партнер :lol:
-VICTOR-
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