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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лис, 2022 11:09
korzviktor20 написав: Ромасик написав: korzviktor20 написав:
А почему никто не пишет, как все отделения по крупным городам закрылись? Ау депозитчики...
Так еще в марте же...
В Одессе, Киеве работали))Даже в боте телеграм почему то "новыни" нет...
Отделения работали. Вы же все свои депо еще в марте повыносили
чего так контролируете работу отделений?
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Ромасик
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Додано: Суб 26 лис, 2022 11:13
На Спаській і Саксаганського
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chipmunk
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Додано: Суб 26 лис, 2022 13:33
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У меня в этой банке никогда не было депозитов.и не будет, как и кредитов.Есть текущий счет и две дебетные карты.Не люблю не завершенных дел...
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korzviktor20
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Додано: Суб 26 лис, 2022 22:08
Ромасик написав: korzviktor20 написав:
У меня в этой банке никогда не было депозитов.и не будет, как и кредитов.Есть текущий счет и две дебетные карты.Не люблю не завершенных дел...
Почему за 9 мес не завершили?
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А это вы для кого интересуетесь? И при чем тут 9месяцев.Давно было понятно и известно что это за яма Форвард "банк"
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korzviktor20
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Додано: Нед 27 лис, 2022 00:33
korzviktor20 написав:
Давно было понятно и известно что это за яма Форвард "банк"
там маркер https://www.msp.gov.ua/content/koshelen ... ovich.html
трудился, форумчанин memberlist.php?mode=viewprofile&u=44832
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Мизантрóп
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Додано: Нед 27 лис, 2022 00:42
У кого есть активный кредитный лимит - сегодня субботу оплаты проходили у вас?
Кейс - лимит активный , но при попытке оплаты пишет , что недостаточно средств. Хотя в эту пятницу и все предыдущие дни на протяжении двух месяцев активно пользовался лимитов.
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STIGA
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Додано: Нед 27 лис, 2022 01:48
STIGA написав:
У кого есть активный кредитный лимит - сегодня субботу оплаты проходили у вас?
Кейс - лимит активный , но при попытке оплаты пишет , что недостаточно средств. Хотя в эту пятницу и все предыдущие дни на протяжении двух месяцев активно пользовался лимитов.
Ще в п'ятницю ввечері не пройшло аналогічно
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wolt450
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