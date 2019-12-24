Передайте другу, если в жизни мало проблем и ему хочется острых ощущений, то форвард самое то.Не завидуйте, бог накажет, руками людей...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лис, 2022 10:29
Передайте другу, если в жизни мало проблем и ему хочется острых ощущений, то форвард самое то.Не завидуйте, бог накажет, руками людей...
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