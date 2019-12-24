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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:29

  Ромасик написав:
  korzviktor20 написав:А это вы для кого интересуетесь? И при чем тут 9месяцев.Давно было понятно и известно что это за яма Форвард "банк"

Для друга, который давно понятно и известно не пользуется "ямой", но регулярно наведывается к ней. Завидует чтоли?

Передайте другу, если в жизни мало проблем и ему хочется острых ощущений, то форвард самое то.Не завидуйте, бог накажет, руками людей...
korzviktor20
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Повідомлень: 137
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  #<1 ... 271272273274
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