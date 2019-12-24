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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лис, 2022 10:29
Ромасик написав: korzviktor20 написав:
А это вы для кого интересуетесь? И при чем тут 9месяцев.Давно было понятно и известно что это за яма Форвард "банк"
Для друга, который давно понятно и известно не пользуется "ямой", но регулярно наведывается к ней. Завидует чтоли?
Передайте другу, если в жизни мало проблем и ему хочется острых ощущений, то форвард самое то.Не завидуйте, бог накажет, руками людей...
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korzviktor20
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Додано: Нед 27 лис, 2022 16:24
STIGA написав:
У кого есть активный кредитный лимит - сегодня субботу оплаты проходили у вас?
Кейс - лимит активный , но при попытке оплаты пишет , что недостаточно средств. Хотя в эту пятницу и все предыдущие дни на протяжении двух месяцев активно пользовался лимитов.
Аналогичная история. Горячка сказала, что кредитные лимиты временно заморожены. На мой вопрос, что как же так, вот прямо в пятницу пришел пуш с предложением ни в чем себе не отказывать на Черную пятницу и гулять на всю сумму КЛ, ответили, что мы ниче не знаем, звоните в рабочие дни, а щас все ответственные сотрудники отдыхают.
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Додано: Нед 27 лис, 2022 18:34
Кащей написав: STIGA написав:
У кого есть активный кредитный лимит - сегодня субботу оплаты проходили у вас?
Кейс - лимит активный , но при попытке оплаты пишет , что недостаточно средств. Хотя в эту пятницу и все предыдущие дни на протяжении двух месяцев активно пользовался лимитов.
Аналогичная история. Горячка сказала, что кредитные лимиты временно заморожены. На мой вопрос, что как же так, вот прямо в пятницу пришел пуш с предложением ни в чем себе не отказывать на Черную пятницу и гулять на всю сумму КЛ, ответили, что мы ниче не знаем, звоните в рабочие дни, а щас все ответственные сотрудники отдыхают.
Сейчас даже депозит в банкинге не даёт открыть (пустое поле), то какие КЛ могут быть))
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Додано: Нед 27 лис, 2022 21:46
Ех, гарний був банк, хз що зараз робити з їхньою колодою карт. Кредитна карта з лімітом 30 тис грн, виписка світить 654.32 грн активного ліміту, але навіть ним неможливо скористатися
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