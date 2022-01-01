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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 10:29

  Ромасик написав:
  korzviktor20 написав:А это вы для кого интересуетесь? И при чем тут 9месяцев.Давно было понятно и известно что это за яма Форвард "банк"

Для друга, который давно понятно и известно не пользуется "ямой", но регулярно наведывается к ней. Завидует чтоли?

Передайте другу, если в жизни мало проблем и ему хочется острых ощущений, то форвард самое то.Не завидуйте, бог накажет, руками людей...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 16:24

  STIGA написав:У кого есть активный кредитный лимит - сегодня субботу оплаты проходили у вас?

Кейс - лимит активный , но при попытке оплаты пишет , что недостаточно средств. Хотя в эту пятницу и все предыдущие дни на протяжении двух месяцев активно пользовался лимитов.

Аналогичная история. Горячка сказала, что кредитные лимиты временно заморожены. На мой вопрос, что как же так, вот прямо в пятницу пришел пуш с предложением ни в чем себе не отказывать на Черную пятницу и гулять на всю сумму КЛ, ответили, что мы ниче не знаем, звоните в рабочие дни, а щас все ответственные сотрудники отдыхают.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:34

  Кащей написав:
  STIGA написав:У кого есть активный кредитный лимит - сегодня субботу оплаты проходили у вас?

Кейс - лимит активный , но при попытке оплаты пишет , что недостаточно средств. Хотя в эту пятницу и все предыдущие дни на протяжении двух месяцев активно пользовался лимитов.

Аналогичная история. Горячка сказала, что кредитные лимиты временно заморожены. На мой вопрос, что как же так, вот прямо в пятницу пришел пуш с предложением ни в чем себе не отказывать на Черную пятницу и гулять на всю сумму КЛ, ответили, что мы ниче не знаем, звоните в рабочие дни, а щас все ответственные сотрудники отдыхают.

Сейчас даже депозит в банкинге не даёт открыть (пустое поле), то какие КЛ могут быть))
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 21:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ех, гарний був банк, хз що зараз робити з їхньою колодою карт. Кредитна карта з лімітом 30 тис грн, виписка світить 654.32 грн активного ліміту, але навіть ним неможливо скористатися
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 08:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

А я взял от не хер делать и оформил депо на 100к под 20%, при этом поучаствовал в акции +1% к действующим депо. Но выплатят этот +1% в конце срока нового депо, может быть.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:10

що за цирк на дроті - банк пропнує 0 депозитів? (і бонусна програма +/++/+++ досрочно завершилась..)


https://www.forward-bank.com/deposits/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:57

  greenozon написав:що за цирк на дроті - банк пропнує 0 депозитів? (і бонусна програма +/++/+++ досрочно завершилась..)

https://www.forward-bank.com/deposits/

Похоже что следующим этапом будет добровольное или принудительное завершение работы банка
Habib
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 14:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коротко тезы после общения с поддержкой:

**Повідомляємо, у зв'язку з призупиненням кредитування, на сьогоднішній день по кредитним карткам встановлені обмеження на здійснення операцій по картах в рамках кредитного ліміту.

Проводити операції з використанням кредитних коштів не надається можливим.

На даний час, терміни, на які встановлено обмеження, невідомі.

***Рішення про тимчасове призупиненням кредитування та обмеження на здійснення операцій по картах в рамках кредитного ліміту прийнято Банком 25.11.2022.

Через війну, у більшості клієнтів погіршився фінансовий стан, тому зріс рівень непрацюючих кредитів. Кредитування нових клієнтів наразі немає економічної доцільності.

Ми докладаємо максимум зусиль, працюємо з клієнтами-боржниками, надаємо програми реструктуризації та відстрочки платежів, щоб ситуація змінилася.


****Оформлення депозитних продуктів, на даний момент, також тимчасово призупинено.

Тимчасово не приймаємо вклади, оскільки не кредитуємо, тому економічної доцільності залучати нові депозити немає.

*****Особисті кошти доступні для користування з урахуванням діючих обмежень НБУ та внутрішніх лімітів Банку.

По картках Forward Bank тимчасово встановлені наступні ліміти:

· Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 3000 грн на добу на території України.

· Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online:
- "Переказ на картку українського банку" - 3000 грн на добу
- "Переказ на банківський рахунок в Україні - на вільні реквізити" - 3000 грн на добу
- "Переказ між будь-якими картками будь-яких банків" - 3000 грн на добу
Востаннє редагувалось STIGA в Пон 28 лис, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 14:33

Наступает терминальная стадия.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:15

  STIGA написав:..- "Переказ на картку українського банку" - 3000 грн на добу


Так лимит 3000 грн в сутки на одну карту другого банка или вообще?

Я так понимаю, всё что больше 3000 с карты Форварда в сутки то с комиссией
Или в принципе не выходят?
emeta
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