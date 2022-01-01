Передайте другу, если в жизни мало проблем и ему хочется острых ощущений, то форвард самое то.Не завидуйте, бог накажет, руками людей...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лис, 2022 10:29
Передайте другу, если в жизни мало проблем и ему хочется острых ощущений, то форвард самое то.Не завидуйте, бог накажет, руками людей...
Додано: Нед 27 лис, 2022 16:24
Аналогичная история. Горячка сказала, что кредитные лимиты временно заморожены. На мой вопрос, что как же так, вот прямо в пятницу пришел пуш с предложением ни в чем себе не отказывать на Черную пятницу и гулять на всю сумму КЛ, ответили, что мы ниче не знаем, звоните в рабочие дни, а щас все ответственные сотрудники отдыхают.
Додано: Нед 27 лис, 2022 18:34
Сейчас даже депозит в банкинге не даёт открыть (пустое поле), то какие КЛ могут быть))
Додано: Нед 27 лис, 2022 21:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ех, гарний був банк, хз що зараз робити з їхньою колодою карт. Кредитна карта з лімітом 30 тис грн, виписка світить 654.32 грн активного ліміту, але навіть ним неможливо скористатися
Додано: Пон 28 лис, 2022 08:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
А я взял от не хер делать и оформил депо на 100к под 20%, при этом поучаствовал в акции +1% к действующим депо. Но выплатят этот +1% в конце срока нового депо, может быть.
Додано: Пон 28 лис, 2022 12:10
що за цирк на дроті - банк пропнує 0 депозитів? (і бонусна програма +/++/+++ досрочно завершилась..)
Додано: Пон 28 лис, 2022 12:57
Похоже что следующим этапом будет добровольное или принудительное завершение работы банка
Додано: Пон 28 лис, 2022 14:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коротко тезы после общения с поддержкой:
**Повідомляємо, у зв'язку з призупиненням кредитування, на сьогоднішній день по кредитним карткам встановлені обмеження на здійснення операцій по картах в рамках кредитного ліміту.
Проводити операції з використанням кредитних коштів не надається можливим.
На даний час, терміни, на які встановлено обмеження, невідомі.
***Рішення про тимчасове призупиненням кредитування та обмеження на здійснення операцій по картах в рамках кредитного ліміту прийнято Банком 25.11.2022.
Через війну, у більшості клієнтів погіршився фінансовий стан, тому зріс рівень непрацюючих кредитів. Кредитування нових клієнтів наразі немає економічної доцільності.
Ми докладаємо максимум зусиль, працюємо з клієнтами-боржниками, надаємо програми реструктуризації та відстрочки платежів, щоб ситуація змінилася.
****Оформлення депозитних продуктів, на даний момент, також тимчасово призупинено.
Тимчасово не приймаємо вклади, оскільки не кредитуємо, тому економічної доцільності залучати нові депозити немає.
*****Особисті кошти доступні для користування з урахуванням діючих обмежень НБУ та внутрішніх лімітів Банку.
По картках Forward Bank тимчасово встановлені наступні ліміти:
· Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 3000 грн на добу на території України.
· Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online:
- "Переказ на картку українського банку" - 3000 грн на добу
- "Переказ на банківський рахунок в Україні - на вільні реквізити" - 3000 грн на добу
- "Переказ між будь-якими картками будь-яких банків" - 3000 грн на добу
Востаннє редагувалось STIGA в Пон 28 лис, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 лис, 2022 15:15
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