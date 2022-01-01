не вообще
но вообще ручками пробуйте, может уже поменяло что - мне на этот вопрорс выше хер кто ответил, но ручками я сделал без убытков
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лис, 2022 16:51
не вообще
но вообще ручками пробуйте, может уже поменяло что - мне на этот вопрорс выше хер кто ответил, но ручками я сделал без убытков
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