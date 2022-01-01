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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 272273274275

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:51

  emeta написав:
  STIGA написав:..- "Переказ на картку українського банку" - 3000 грн на добу


Так лимит 3000 грн в сутки на одну карту другого банка или вообще?

Я так понимаю, всё что больше 3000 с карты Форварда в сутки то с комиссией
Или в принципе не выходят?


не вообще

но вообще ручками пробуйте, может уже поменяло что - мне на этот вопрорс выше хер кто ответил, но ручками я сделал без убытков
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 20:09

  emeta написав:
  STIGA написав:..- "Переказ на картку українського банку" - 3000 грн на добу


Так лимит 3000 грн в сутки на одну карту другого банка или вообще?

Я так понимаю, всё что больше 3000 с карты Форварда в сутки то с комиссией
Или в принципе не выходят?


Все указанные типы лимитов действуют для одной карты. Если у вас 2 карты фарсика, то и возможностей воспользоваться лимитами по сумме уже в два раза больше.

3к - р2р, 3к - сэп, 3к - снятие в банкомате. Всё, что выше 3к - с комиссией.

По состоянию на 18-00 протестировал все типы лимитов на выход, все работает корректно.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 13:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Снял сегодня в банкомате Форварда 2900, выдало с комиссией 0,5%. Комиссия потом вернётся?
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