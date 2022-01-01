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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лис, 2022 16:51
emeta написав: STIGA написав:
..- "Переказ на картку українського банку" - 3000 грн на добу
Так лимит 3000 грн в сутки на одну карту другого банка или вообще?
Я так понимаю, всё что больше 3000 с карты Форварда в сутки то с комиссией
Или в принципе не выходят?
не вообще
но вообще ручками пробуйте, может уже поменяло что - мне на этот вопрорс выше никто не ответил, но ручками я сделал без убытков
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Додано: Пон 28 лис, 2022 20:09
emeta написав: STIGA написав:
..- "Переказ на картку українського банку" - 3000 грн на добу
Так лимит 3000 грн в сутки на одну карту другого банка или вообще?
Я так понимаю, всё что больше 3000 с карты Форварда в сутки то с комиссией
Или в принципе не выходят?
Все указанные типы лимитов действуют для одной карты. Если у вас 2 карты фарсика, то и возможностей воспользоваться лимитами по сумме уже в два раза больше.
3к - р2р, 3к - сэп, 3к - снятие в банкомате. Всё, что выше 3к - с комиссией.
По состоянию на 18-00 протестировал все типы лимитов на выход, все работает корректно.
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Додано: Вів 29 лис, 2022 13:52
Снял сегодня в банкомате Форварда 2900, выдало с комиссией 0,5%. Комиссия потом вернётся?
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Додано: Вів 29 лис, 2022 15:16
zuker1111 написав:
Снял сегодня в банкомате Форварда 2900, выдало с комиссией 0,5%. Комиссия потом вернётся?
Да, комиссия блокируется и на след.день будет доступна для использования
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Додано: Вів 29 лис, 2022 18:25
STIGA написав: zuker1111 написав:
Снял сегодня в банкомате Форварда 2900, выдало с комиссией 0,5%. Комиссия потом вернётся?
Да, комиссия блокируется и на след.день будет доступна для использования
Виходить карту обнулити через банкомат не можна?
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Додано: Вів 29 лис, 2022 18:40
Тепер виникає питання - під 0 можна виносити з карт? Чи за користування карткою будуть списувати у мінус тоді з усіма витікаючими наслідками?
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1finanсier
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Додано: Вів 29 лис, 2022 18:57
1finanсier написав:
Тепер виникає питання - під 0 можна виносити з карт? Чи за користування карткою будуть списувати у мінус тоді з усіма витікаючими наслідками?
У мене нулі на картках пів року точно. В мінус не заганяли.
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