RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 272273274275

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:51

  emeta написав:
  STIGA написав:..- "Переказ на картку українського банку" - 3000 грн на добу


Так лимит 3000 грн в сутки на одну карту другого банка или вообще?

Я так понимаю, всё что больше 3000 с карты Форварда в сутки то с комиссией
Или в принципе не выходят?


не вообще

но вообще ручками пробуйте, может уже поменяло что - мне на этот вопрорс выше никто не ответил, но ручками я сделал без убытков
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4801
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 20:09

  emeta написав:
  STIGA написав:..- "Переказ на картку українського банку" - 3000 грн на добу


Так лимит 3000 грн в сутки на одну карту другого банка или вообще?

Я так понимаю, всё что больше 3000 с карты Форварда в сутки то с комиссией
Или в принципе не выходят?


Все указанные типы лимитов действуют для одной карты. Если у вас 2 карты фарсика, то и возможностей воспользоваться лимитами по сумме уже в два раза больше.

3к - р2р, 3к - сэп, 3к - снятие в банкомате. Всё, что выше 3к - с комиссией.

По состоянию на 18-00 протестировал все типы лимитов на выход, все работает корректно.
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 282
З нами з: 22.01.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 13:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Снял сегодня в банкомате Форварда 2900, выдало с комиссией 0,5%. Комиссия потом вернётся?
zuker1111
 
Повідомлень: 747
З нами з: 05.03.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:16

  zuker1111 написав:Снял сегодня в банкомате Форварда 2900, выдало с комиссией 0,5%. Комиссия потом вернётся?


Да, комиссия блокируется и на след.день будет доступна для использования
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 282
З нами з: 22.01.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:25

  STIGA написав:
  zuker1111 написав:Снял сегодня в банкомате Форварда 2900, выдало с комиссией 0,5%. Комиссия потом вернётся?


Да, комиссия блокируется и на след.день будет доступна для использования

Виходить карту обнулити через банкомат не можна?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2815
З нами з: 31.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тепер виникає питання - під 0 можна виносити з карт? Чи за користування карткою будуть списувати у мінус тоді з усіма витікаючими наслідками?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 503
З нами з: 02.09.19
Подякував: 168 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:57

  1finanсier написав:Тепер виникає питання - під 0 можна виносити з карт? Чи за користування карткою будуть списувати у мінус тоді з усіма витікаючими наслідками?

У мене нулі на картках пів року точно. В мінус не заганяли.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2815
З нами з: 31.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:38

  novichok написав:
  1finanсier написав:Тепер виникає питання - під 0 можна виносити з карт? Чи за користування карткою будуть списувати у мінус тоді з усіма витікаючими наслідками?

У мене нулі на картках пів року точно. В мінус не заганяли.

Дякую. Буду обнуляти. Скоріш за все, Форварду кінець, а може переродиться як Альфа, в якийсь Фєнікс ? )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 503
З нами з: 02.09.19
Подякував: 168 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 272273274275
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan, Driver, klug, Lost і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 11, 12, 13
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
123 58480
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 лис, 2022 22:13
cohan
Альфа-Банк 1 ... 551, 552, 553
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5528 2322857
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 лис, 2022 15:40
Fylhtq
Банк Кредит Дніпро 1 ... 8, 9, 10
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
93 34821
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 лис, 2022 12:12
Банк Кредит Дніпро

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2005)
29.11.2022 22:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.