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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:51

  emeta написав:
  STIGA написав:..- "Переказ на картку українського банку" - 3000 грн на добу


Так лимит 3000 грн в сутки на одну карту другого банка или вообще?

Я так понимаю, всё что больше 3000 с карты Форварда в сутки то с комиссией
Или в принципе не выходят?


не вообще

но вообще ручками пробуйте, может уже поменяло что - мне на этот вопрорс выше никто не ответил, но ручками я сделал без убытков
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 20:09

  emeta написав:
  STIGA написав:..- "Переказ на картку українського банку" - 3000 грн на добу


Так лимит 3000 грн в сутки на одну карту другого банка или вообще?

Я так понимаю, всё что больше 3000 с карты Форварда в сутки то с комиссией
Или в принципе не выходят?


Все указанные типы лимитов действуют для одной карты. Если у вас 2 карты фарсика, то и возможностей воспользоваться лимитами по сумме уже в два раза больше.

3к - р2р, 3к - сэп, 3к - снятие в банкомате. Всё, что выше 3к - с комиссией.

По состоянию на 18-00 протестировал все типы лимитов на выход, все работает корректно.
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 13:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Снял сегодня в банкомате Форварда 2900, выдало с комиссией 0,5%. Комиссия потом вернётся?
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:16

  zuker1111 написав:Снял сегодня в банкомате Форварда 2900, выдало с комиссией 0,5%. Комиссия потом вернётся?


Да, комиссия блокируется и на след.день будет доступна для использования
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:25

  STIGA написав:
  zuker1111 написав:Снял сегодня в банкомате Форварда 2900, выдало с комиссией 0,5%. Комиссия потом вернётся?


Да, комиссия блокируется и на след.день будет доступна для использования

Виходить карту обнулити через банкомат не можна?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тепер виникає питання - під 0 можна виносити з карт? Чи за користування карткою будуть списувати у мінус тоді з усіма витікаючими наслідками?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:57

  1finanсier написав:Тепер виникає питання - під 0 можна виносити з карт? Чи за користування карткою будуть списувати у мінус тоді з усіма витікаючими наслідками?

У мене нулі на картках пів року точно. В мінус не заганяли.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:38

  novichok написав:
  1finanсier написав:Тепер виникає питання - під 0 можна виносити з карт? Чи за користування карткою будуть списувати у мінус тоді з усіма витікаючими наслідками?

У мене нулі на картках пів року точно. В мінус не заганяли.

Дякую. Буду обнуляти. Скоріш за все, Форварду кінець, а може переродиться як Альфа, в якийсь Фєнікс ? )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 01:41

  1finanсier написав:Тепер виникає питання - під 0 можна виносити з карт? Чи за користування карткою будуть списувати у мінус тоді з усіма витікаючими наслідками?

У меня на картах ноль с конца марта. Ничего никто не списывал.

Банк R.I.P. Жаль, в свое время он был неплох. Пусть покоится с миром.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 02:43

  Искатель написав:Банк R.I.P.

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flysoulfly
 
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