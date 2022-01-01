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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 273274275276

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 07:00

Офтоп.
Что посоветуете, куда переезжать - Изи или спорт?
lloydbanksua
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Повідомлень: 1243
З нами з: 22.04.20
Подякував: 58 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 07:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

...що за кіпішь ? Держава має заборонити стягувати кредити за пошкоджене житло, авто та інш. ,С чого банк має давати кредити ?
Лагун свого часу вклався в Крим....итог банкрот дельти
abc111
 
Повідомлень: 2503
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 281 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 07:35

  abc111 написав:...що за кіпішь ? Держава має заборонити стягувати кредити за пошкоджене житло, авто та інш. ,С чого банк має давати кредити ?
Лагун свого часу вклався в Крим....итог банкрот дельти

Особисто для мене в тому, що банк перестав залучати депозити - це, як мінімум, підозріло. Банком продовжував користуватися, незважаючи на те, що не раз його вже поховали, але зараз вже інша ситуація.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1243
З нами з: 22.04.20
Подякував: 58 раз.
Подякували: 128 раз.
 
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  #<1 ... 273274275276
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