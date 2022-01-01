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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 07:00
Офтоп.
Что посоветуете, куда переезжать - Изи или спорт?
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lloydbanksua
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Додано: Сер 30 лис, 2022 07:22
...що за кіпішь ? Держава має заборонити стягувати кредити за пошкоджене житло, авто та інш. ,С чого банк має давати кредити ?
Лагун свого часу вклався в Крим....итог банкрот дельти
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abc111
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Додано: Сер 30 лис, 2022 07:35
abc111 написав:
...що за кіпішь ? Держава має заборонити стягувати кредити за пошкоджене житло, авто та інш. ,С чого банк має давати кредити ?
Лагун свого часу вклався в Крим....итог банкрот дельти
Особисто для мене в тому, що банк перестав залучати депозити - це, як мінімум, підозріло. Банком продовжував користуватися, незважаючи на те, що не раз його вже поховали, але зараз вже інша ситуація.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 30 лис, 2022 08:27
Из чата хейтеров Аллы:
Ларионов Виталий написав:
Привлечение депозитов ограничил регулятор. В последней отчётности у Форварда капитал (Н2), равен нулю.
(c) t.me/sensebank
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Додано: Сер 30 лис, 2022 09:03
lloydbanksua написав:
Офтоп.
Что посоветуете, куда переезжать - Изи или спорт?
В Канаду. Бажано на ПМЖ.
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