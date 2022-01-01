Вітаю. Підкажіть будь ласка, хто орієнтується. Ось є ліміт у 3000грн.для однієї карти Форварда. А на свої карти(між своїми рахунками) він розповсюджується? Наприклад, я з Коко Дебітки на карту ззовні скину 3000грн.,та перекину 3000 на Коко Кредитку. Як система буде це сприймати? Лише як 3тис ззовні чи разом зі своєю?
_PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, хто орієнтується. Ось є ліміт у 3000грн.для однієї карти Форварда. А на свої карти(між своїми рахунками) він розповсюджується? Наприклад, я з Коко Дебітки на карту ззовні скину 3000грн.,та перекину 3000 на Коко Кредитку. Як система буде це сприймати? Лише як 3тис ззовні чи разом зі своєю?
На перекидки всередині скунса обмеження і тарифи як для платежів назовні не діють
lloydbanksua написав:Особисто для мене в тому, що банк перестав залучати депозити - це, як мінімум, підозріло. Банком продовжував користуватися, незважаючи на те, що не раз його вже поховали, але зараз вже інша ситуація.