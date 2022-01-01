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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 07:00

Офтоп.
Что посоветуете, куда переезжать - Изи или спорт?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 07:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

...що за кіпішь ? Держава має заборонити стягувати кредити за пошкоджене житло, авто та інш. ,С чого банк має давати кредити ?
Лагун свого часу вклався в Крим....итог банкрот дельти
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 07:35

  abc111 написав:...що за кіпішь ? Держава має заборонити стягувати кредити за пошкоджене житло, авто та інш. ,С чого банк має давати кредити ?
Лагун свого часу вклався в Крим....итог банкрот дельти

Особисто для мене в тому, що банк перестав залучати депозити - це, як мінімум, підозріло. Банком продовжував користуватися, незважаючи на те, що не раз його вже поховали, але зараз вже інша ситуація.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 08:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Из чата хейтеров Аллы:
Ларионов Виталий написав:Привлечение депозитов ограничил регулятор. В последней отчётности у Форварда капитал (Н2), равен нулю.
(c) t.me/sensebank
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:03

  lloydbanksua написав:Офтоп.
Что посоветуете, куда переезжать - Изи или спорт?

В Канаду. Бажано на ПМЖ.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вітаю. Підкажіть будь ласка, хто орієнтується. Ось є ліміт у 3000грн.для однієї карти Форварда. А на свої карти(між своїми рахунками) він розповсюджується? Наприклад, я з Коко Дебітки на карту ззовні скину 3000грн.,та перекину 3000 на Коко Кредитку. Як система буде це сприймати? Лише як 3тис ззовні чи разом зі своєю?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:07

  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, хто орієнтується. Ось є ліміт у 3000грн.для однієї карти Форварда. А на свої карти(між своїми рахунками) він розповсюджується? Наприклад, я з Коко Дебітки на карту ззовні скину 3000грн.,та перекину 3000 на Коко Кредитку. Як система буде це сприймати? Лише як 3тис ззовні чи разом зі своєю?

На перекидки всередині скунса обмеження і тарифи як для платежів назовні не діють
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:Особисто для мене в тому, що банк перестав залучати депозити - це, як мінімум, підозріло. Банком продовжував користуватися, незважаючи на те, що не раз його вже поховали, але зараз вже інша ситуація.

А % вже капнули.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:24

Ой+ точно, ещё с час назад где-то :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:54

за мого 10+ років досвіду жодного разу банк не зупиняв продаж депозитів
ситуація Ікс, однозначно
може щось знають, може це перша ластівка і скоро вся БСУ зупиниться?
greenozon
 
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