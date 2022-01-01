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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 17:07
greenozon написав:
за мого 10+ років досвіду жодного разу банк не зупиняв продаж депозитів
ситуація Ікс, однозначно
може щось знають, може це перша ластівка і скоро вся БСУ зупиниться?
Ну якщо вірно те що тут писали з чату хейтерів - то це не банк зупинив щось - це регулятор висунув вимогу про обмеження проведення активних операцій та встановлення стелі залучення депозитів на певному рівні. Такий вид заходів впливу передбачений чинними нормативно правовими актами НБУ при порушенні нормативів. Зазвичай при цьому банк має розробити та надати НБУ програму фінансового оздоровлення за результатами виконання якої регулятор має з часом або зняти існуючі обмеження або застосувати більш жорсткі заходи впливу аж до введення ТА.
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Alien
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:33
Сліпий казав побачим а
глухий - почуєм.
ПС-а по ощадному рах. так і залишилось 14%?
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хуторянка
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:33
А проценты по сберегательному позднее выплачивают?
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la9
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:34
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:34
хуторянка написав:
Сліпий казав побачим а
глухий - почуєм.
ПС-а по ощадному рах. так і залишилось 14%?
Ні. Там 15 було з моменту як їх запровадили. З того часу повідомлень про зміну ставки не було
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Alien
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:36
la9 написав:
А проценты по сберегательному позднее выплачивают?
Вони то пройдуть по балансу рахунку 30 листопада втім побачите ви їх лише завтра
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Alien
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:38
Alien
ок.
не поганий був прихисток для коштів
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хуторянка
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:42
greenozon написав:
за мого 10+ років досвіду жодного разу банк не зупиняв продаж депозитів
ситуація Ікс, однозначно
може щось знають, може це перша ластівка і скоро вся БСУ зупиниться?
БСУ - це Білоруська Система Управління? мабуть так, скоро зупиниться, нащо вона їм тепер ...
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:58
хуторянка написав:Alien
ок.
не поганий був прихисток для коштів
Не зважаючи на усі "промені поносу", якими тут постійно поливали скунса - маю визнати що не зважаючи на певні незручності через денні ліміти до сьогодні, при певному продуманому підході та наявності певного набору карт користуватися функціоналом банку для зберігання поточної гривні було можна. Причому достатньо ефективно. Маючи в наявності 5 карт навіть після введення останніх найжорсткіших поки обмежень - щоденний оборот в 30 тис. здійснювався легко і без проблем. 2 дні - 60. Тому як на мене для поточної гривні це був достатньо гарний прихисток. Звичайно зважуючи на ризики залишки тут мінімізував, але маю надію що банк ще вигребе. Тримайся, скунсе
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Alien
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klug
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