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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Лінк в студію
Додано: Сер 30 лис, 2022 20:02
вам сюди
тут вказано, що "Рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемного є банківською таємницею. "
Втiм факт що банк визнано проблемним це не вирок - бо:
Тобто у банку ще майже 4 мiсяцi буде. Звичайно якщо його дiйсно вiднедавна вiднесли до проблемних i розробленi ним заходи щонайменше не погiршать ситуацiю (а в iдеалi - матимуть позитивний ефект)/
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