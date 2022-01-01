"Проблемний банк зобов'язаний у строк до семи днів повідомити Національний банк України про заходи, які він вживатиме з метою приведення своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, та на вимогу Національного банку України повідомляти його про хід виконання цих заходів.
Національний банк України протягом 120 днів з дня віднесення банку до категорії проблемних має право прийняти рішення:
про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству; про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
Тобто у банку ще майже 4 мiсяцi буде. Звичайно якщо його дiйсно вiднедавна вiднесли до проблемних i розробленi ним заходи щонайменше не погiршать ситуацiю (а в iдеалi - матимуть позитивний ефект)/