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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 275276277278

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Лінк в студію
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 20:02

  Boundless написав:Лінк в студію

вам сюди https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0.B8.D0.BC
тут вказано, що "Рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемного є банківською таємницею. "
Втiм факт що банк визнано проблемним це не вирок - бо:
"Проблемний банк зобов'язаний у строк до семи днів повідомити Національний банк України про заходи, які він вживатиме з метою приведення своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, та на вимогу Національного банку України повідомляти його про хід виконання цих заходів.

Національний банк України протягом 120 днів з дня віднесення банку до категорії проблемних має право прийняти рішення:

про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству;
про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Тобто у банку ще майже 4 мiсяцi буде. Звичайно якщо його дiйсно вiднедавна вiднесли до проблемних i розробленi ним заходи щонайменше не погiршать ситуацiю (а в iдеалi - матимуть позитивний ефект)/
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 20:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:Звичайно якщо його дiйсно вiднедавна вiднесли до проблемних
Да тама куратор вже років 10 сидить :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:29

  Amethyst написав:
  Alien написав:Звичайно якщо його дiйсно вiднедавна вiднесли до проблемних
Да тама куратор вже років 10 сидить :)
походу, он и давно среди главных акционеров-бенефициаров :)
На плавучести банка явно сказалось.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Без залучення депозитів і кредитування банк однозначно загнеться. Ще й зараз почнуть виносити гроші з поточних рахунків... Хтось може звісно сподіватися на диво, і навіть допомогти банку - залишити свої кошти на картках і ощадному -але напевно це ситуацію не спасе. Але думаю, що це все не через невиконання нормативів, а через російського власника. НБУ зробить для банка такі умови, що краще його буде віддати за один долар, ніж продовжувати нарощувати мінуса.
1finanсier
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