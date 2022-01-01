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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Лінк в студію
Додано: Сер 30 лис, 2022 20:02
вам сюди
тут вказано, що "Рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемного є банківською таємницею. "
Втiм факт що банк визнано проблемним це не вирок - бо:
Тобто у банку ще майже 4 мiсяцi буде. Звичайно якщо його дiйсно вiднедавна вiднесли до проблемних i розробленi ним заходи щонайменше не погiршать ситуацiю (а в iдеалi - матимуть позитивний ефект)/
Додано: Сер 30 лис, 2022 20:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 30 лис, 2022 21:29
Додано: Сер 30 лис, 2022 22:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Без залучення депозитів і кредитування банк однозначно загнеться. Ще й зараз почнуть виносити гроші з поточних рахунків... Хтось може звісно сподіватися на диво, і навіть допомогти банку - залишити свої кошти на картках і ощадному -але напевно це ситуацію не спасе. Але думаю, що це все не через невиконання нормативів, а через російського власника. НБУ зробить для банка такі умови, що краще його буде віддати за один долар, ніж продовжувати нарощувати мінуса.
Додано: Чет 01 гру, 2022 07:37
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:55
"Банк" форвард
Может быть кому то будет полезно.29.11.исп.служба выносит постанову об аресте моих денежных средств, на основании подачи заявления патрульной полиции.В постанове указана сумма в размере 1к гривен со всеми сборами.Указано, арестовать средства в размере 1к.гривен.Скунсик не просто блокирует карты, он аннулирует их, в одностороннем порядке, естественно забыв меня уведомить о расторжении договора.На одной карте О(ноль гриве), на другой целая гривна с мелочью.Давно было понятно что это за яма, и как она грабит и обманывает украинцев."Банк" имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор,без обьяснения причин.Поетому, и не было на счету денег, превышающих 2 грн.эти деньги пойдут на добрые дела, по закрытию этой ямы...
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