"Проблемний банк зобов'язаний у строк до семи днів повідомити Національний банк України про заходи, які він вживатиме з метою приведення своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, та на вимогу Національного банку України повідомляти його про хід виконання цих заходів.
Національний банк України протягом 120 днів з дня віднесення банку до категорії проблемних має право прийняти рішення:
про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству; про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
Тобто у банку ще майже 4 мiсяцi буде. Звичайно якщо його дiйсно вiднедавна вiднесли до проблемних i розробленi ним заходи щонайменше не погiршать ситуацiю (а в iдеалi - матимуть позитивний ефект)/
Без залучення депозитів і кредитування банк однозначно загнеться. Ще й зараз почнуть виносити гроші з поточних рахунків... Хтось може звісно сподіватися на диво, і навіть допомогти банку - залишити свої кошти на картках і ощадному -але напевно це ситуацію не спасе. Але думаю, що це все не через невиконання нормативів, а через російського власника. НБУ зробить для банка такі умови, що краще його буде віддати за один долар, ніж продовжувати нарощувати мінуса.
Может быть кому то будет полезно.29.11.исп.служба выносит постанову об аресте моих денежных средств, на основании подачи заявления патрульной полиции.В постанове указана сумма в размере 1к гривен со всеми сборами.Указано, арестовать средства в размере 1к.гривен.Скунсик не просто блокирует карты, он аннулирует их, в одностороннем порядке, естественно забыв меня уведомить о расторжении договора.На одной карте О(ноль гриве), на другой целая гривна с мелочью.Давно было понятно что это за яма, и как она грабит и обманывает украинцев."Банк" имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор,без обьяснения причин.Поетому, и не было на счету денег, превышающих 2 грн.эти деньги пойдут на добрые дела, по закрытию этой ямы...
korzviktor20 написав:Может быть кому то будет полезно.29.11.исп.служба выносит постанову об аресте моих денежных средств, на основании подачи заявления патрульной полиции.В постанове указана сумма в размере 1к гривен со всеми сборами.Указано, арестовать средства в размере 1к.гривен.Скунсик не просто блокирует карты, он аннулирует их, в одностороннем порядке, естественно забыв меня уведомить о расторжении договора.На одной карте О(ноль гриве), на другой целая гривна с мелочью.Давно было понятно что это за яма, и как она грабит и обманывает украинцев."Банк" имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор,без обьяснения причин.Поетому, и не было на счету денег, превышающих 2 грн.эти деньги пойдут на добрые дела, по закрытию этой ямы...
не интересно потом в отделеннии или на счетах все восстановите но в целом да - без пиетета с клиентами, русня-с, гэнацвалы