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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:15

задовбали р2р - пише "привышен лимит получателя"
пс- з однієї картки "відпустило"
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:38

novichok

Депошки залишилися, валюта теж ще є...
Знімаю заради заспокоєння нервів :)
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:24

На КОКо дебит 000грн. 01.12. снял остаток под 000грн.
в минус не попаду из за 15грн.??? Или лучше её закрыть, т.к. пока не собираюсь ей пользоваться?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

на чем сейчас банк зарабатывает? кредитов нет, депозиты не берёт.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:55

andreyiskra можливо на тому, що оптимізує витрати. Кожна зекономлена копійка - це Ваш заробіток. Можливо банк взяв паузу. Новий рік відбудуть і перейдуть під крило держбанку.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:40

  Игорь Алексеевич написав:На КОКо дебит 000грн. 01.12. снял остаток под 000грн.
в минус не попаду из за 15грн.??? Или лучше её закрыть, т.к. пока не собираюсь ей пользоваться?

Так если банк ликвидируют, некому будет 15 грн списывать
Ромасик
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