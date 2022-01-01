задовбали р2р - пише "привышен лимит получателя"
пс- з однієї картки "відпустило"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 19:15
задовбали р2р - пише "привышен лимит получателя"
пс- з однієї картки "відпустило"
Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:38
novichok
Депошки залишилися, валюта теж ще є...
Знімаю заради заспокоєння нервів
Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:24
На КОКо дебит 000грн. 01.12. снял остаток под 000грн.
в минус не попаду из за 15грн.??? Или лучше её закрыть, т.к. пока не собираюсь ей пользоваться?
Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
на чем сейчас банк зарабатывает? кредитов нет, депозиты не берёт.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:55
andreyiskra можливо на тому, що оптимізує витрати. Кожна зекономлена копійка - це Ваш заробіток. Можливо банк взяв паузу. Новий рік відбудуть і перейдуть під крило держбанку.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:40
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