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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 19:15
задовбали р2р - пише "привышен лимит получателя"
пс- з однієї картки "відпустило"
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хуторянка
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:38
novichok
Депошки залишилися, валюта теж ще є...
Знімаю заради заспокоєння нервів
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abc111
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:24
На КОКо дебит 000грн. 01.12. снял остаток под 000грн.
в минус не попаду из за 15грн.??? Или лучше её закрыть, т.к. пока не собираюсь ей пользоваться?
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:52
на чем сейчас банк зарабатывает? кредитов нет, депозиты не берёт.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:55
andreyiskra можливо на тому, що оптимізує витрати. Кожна зекономлена копійка - це Ваш заробіток. Можливо банк взяв паузу. Новий рік відбудуть і перейдуть під крило держбанку.
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Goodman
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:40
Игорь Алексеевич написав:
На КОКо дебит 000грн. 01.12. снял остаток под 000грн.
в минус не попаду из за 15грн.??? Или лучше её закрыть, т.к. пока не собираюсь ей пользоваться?
Так если банк ликвидируют, некому будет 15 грн списывать
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Ромасик
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:22
Игорь Алексеевич написав:
На КОКо дебит 000грн. 01.12. снял остаток под 000грн.
в минус не попаду из за 15грн.??? Или лучше её закрыть, т.к. пока не собираюсь ей пользоваться?
в мінус не загонять, якщо на ходу щось не вигадають
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novichok
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Додано: Суб 03 гру, 2022 00:57
novichok написав: Игорь Алексеевич написав:
На КОКо дебит 000грн. 01.12. снял остаток под 000грн.
в минус не попаду из за 15грн.??? Или лучше её закрыть, т.к. пока не собираюсь ей пользоваться?
в мінус не загонять, якщо на ходу щось не вигадають
меня загнали
пришлось звонить в кал шоб отключили всякую муть, типа смс
раньше загона в минус не было
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deneg net
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Додано: Суб 03 гру, 2022 08:12
deneg net, за смс в минус заганяли. По остальным условиям этого не делали.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 10:55
andreyiskra написав:
на чем сейчас банк зарабатывает? кредитов нет, депозиты не берёт.
На закрытии и подматыании.
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Ratatui
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