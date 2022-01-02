По дебетке вробе бы как с завтрашнего дня должны быть 12% на суммы до 300к...
ничего не изменилось?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 гру, 2022 23:13
По дебетке вробе бы как с завтрашнего дня должны быть 12% на суммы до 300к...
ничего не изменилось?
Додано: Вів 06 гру, 2022 10:56
omb
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:41
- додається новий страховий продукт «Захист від шахрайства» від СК «АРМА»:
Щомісячна страхова премія за програму страхування "Захист від шахрайства"
15 грн
це для усіх ІСНУЮЧИХ клієнтів?
чи можуть примусово нав'язувати такі "продукти" та ще й заднім числом - наче закон забороняє?
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:45
Та у Скунса ж штук 5 разных страховок в Анкете при открытии есть, просто они давно уже птички там не ставят. Вот мож щас начнут
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:51
Amethyst
так про яких нових клієнтів ви кажете раз забрали усе із продажу?
жодної картки ж не відкривають зараз?!
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:56
Ну и всьооо тада. остались тока панты для приезжих
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